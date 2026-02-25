Rufián afirma que Bustinduy es "una de las mejores cabezas de la izquierda" y vería "maravilloso" que fuera candidato

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es "una de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años" y le parecería "maravilloso" que fuera candidato de la nueva coalición de Sumar, aunque quiere ser "respetuoso" con ese proceso de alianzas.

Así ha respondido Rufián en los pasillos del Congreso antes del Pleno preguntado por Bustinduy, a quien conoce desde ambos entraron a la Cámara Baja en 2015, según ha recordado.

"A mí no me toca decir si tiene que ser candidato", ha matizado. "Lo que sí que creo es que las izquierdas soberanistas y la izquierda estatal se tienen que entender en confluencias que sumen, nunca mejor dicho", ha agregado.

Sobre la información del diario 'El Mundo' que apunta a críticas proferidas este fin de semana por Oriol Junqueras a su estrategia de unión de las izquierdas, el portavoz parlamentario ha respondido que el líder de ERC es "su amigo". "Entre Junqueras y 'El Mundo', me quedo con Junqueras", ha apostillado.