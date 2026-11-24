El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones, Gabriel Rufián, posa a su llegada al debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N, a 23 de noviembre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Mad - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC) a las próximas elecciones generales, Gabriel Rufián, ha celebrado que la izquierda no se haya dejado "avasallar" durante el debate de portavoces parlamentarios, a diferencia de lo sucedido a su juicio en el 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así ha resaltado que el objetivo principal era "responder" a las "mentiras y ataques" de la derecha: "Lo que vimos en el 'cara a cara' fue una izquierda que se dejaba avasallar. Y mi único objetivo era que eso no volviera a pasar", ha afirmado en el análisis que ha realizado minutos después del debate a ocho de este lunes emitido por RTVE.

En este sentido, ha reivindicado la actitud de los representantes de formaciones progresistas y se ha mostrado "orgulloso" de que la "gente de izquierdas" haya visto que los partidos "respondían a los ataques de la derecha" dejando a un lado las "banderas".

LAS "TERTULIANAS" DE LA DERECHA

También ha lanzado un dardo a Junts, de quien ha asegurado que está "de acuerdo en todo" con la "derecha" española --en referencia al PP y a Vox--, y ha afirmado que esta noche se ha reflejado una izquierda con "matices" y "diversidad" que es la única que ha "aportado medidas claras" mientras la derecha ha hablado como si no gobernase "en un montón de comunidades autónomas".

Sin embargo, ha advertido falta de "autocrítica" en la izquierda, que debe pedir "perdón" porque ha "decepcionado" a "mucha gente" principalmente en materia de vivienda.