Rufián da por hecho que el PSOE mandó a Leire Díez a verse con la Fiscalía General: "Como Villarejo, pero más cutre"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado por hecho este jueves que si la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez pudo acudir hasta dos veces a la Fiscalía General del Estado y entrevistarse con su 'número dos', fue porque tenía el mandato de "la dirección del PSOE". "Como (José Manuel) Villarejo, pero más cutre", ha apostillado, en referencia al ex comisario vinculado a las conocidas como 'cloacas' del Estado.

Según ha dicho en los pasillos del Congreso, Díez "estaba mandatada por la dirección del PSOE para intentar hacer aquello que quizá el PP hace de forma más profesional". "Para mí es simplemente intentar imitar a Villarejo y compañía, he aquí el error del PSOE", ha abundado.

En opinión del portavoz de los independentistas, la operación socialista es "más cutre" aún que aquellas en las que intervenía Villarejo. "No nos engañemos, ya está, esa es la diferencia", ha enfatizado.

"HASTA PERRY" SABE QUE HAY JUECES QUE PREVARICAN

Al ser preguntado sobre la acusación de "prevaricadores" que ha lanzado el ministro de Transformación Digital, Óscar Puente, hacia algunos jueces, Rufián ha subrayado que "hasta Perry" sabe que "hay jueces que hacen política", pero ha incidido en que eso no exime de tener que tener "tu casa limpia".

Rufián ha añadido que los socialistas sólo han empezado a denunciar la existencia de esos jueces cuando sus investigación les han empezado a afectar a ellos y han decidido abandonar lo que considera un "patriotismo frágil" según el cuál no se puede criticar a la Judicatura.

"Este país ha tenido un rey que ha robado y este país ha tenido políticos que han robado y este país tiene a jueces que hacen política. Ya está", ha resumido.