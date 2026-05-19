Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin ayudas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha salido este martes en defensa de la figura del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y ha pedido a los jueces "no hacer política" porque el PP ya gana elecciones autonómicas sin necesidad de ayuda.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián se ha mostrado convencido de que las denuncias contra Zapatero no habrían salido a la luz si el expresidente no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente. "Yo creo que es un activo electoral, todo el mundo lo sabe; y como dijo aquel, quien puede hacer, que haga", ha apostillado, recordando una frase de José María Aznar.

Preguntado si la imputación de Zapatero puede poner en riesgo el apoyo de los socios de investidura, Rufián ha dado a entender que no habrá cambios: "Yo es que entre Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y casi todo el mundo, me decanto por lo segundo".

En cuanto a la queja de partidos de izquierda vinculando esta investigación judicial con un supuesto 'lawfare' (uso político de la Justicia), el portavoz de ERC ha señalado que su partido ya avisó al PSOE de que había jueces en España que actuaban y que hacían política.

"Tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país: El PP ya gana elecciones, ya está ganando las elecciones autonómicas de forma continuada, no hace falta que hagan política", ha agregado.

LE ODIAN PORQUE LES GANÓ

Previamente, en un mensaje publicado en la red social 'X' tras conocerse la imputación de Zapatero, Rufián ha dicho mantener lo que afirmó en su día en la tribuna del Congreso en defensa del político socialista: "¿Por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? --espetó a los 'populares'-- Porque les ganó el año 2004, derrotó a ETA en el 2011 y levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero".

Y ha insistido cuestionando que Zapatero sea el primer expresidente imputado por la Justicia, a instancias de "Manos Limpias", cuando Felipe González "fue el Presidente del robo y del terrorismo de Estado", José María Aznar fue "el presidente del robo y de la corrupción de Estado" y Mariano Rajoy fue "el Presidente del robo y del espionaje de Estado".