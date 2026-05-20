Rufián dice que "quizá" se ha equivocado al defender a Zapatero antes de conocerse el auto y que lo hizo "por afecto"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, durante un acto en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido que "quizá" se equivocara este martes al defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación y ha asegurado que "lo que ha cambiado" es que ha "leído" el auto del juez que le imputa delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El líder republicano ha afirmado que fue una reacción "de primeras" por "afecto" y por "responsabilidad política" porque Zapatero supone un "totem" para la izquierda, "pero el auto es jodido y mentiría si dijera lo contrario", ha añadido este miércoles en un acto de Club Siglo XXI recogido por Europa Press.

"Yo esta noche he dormido unas tres horas", ha aseverado Rufián y ha destacado que ha leído "quince veces" no las 88 páginas del auto judicial, sino las "quince o veinte" más "importantes".

En este sentido ha asegurado que el exdirigente socialista ha sido una persona con especial importancia para él porque "le ha ayudado", y no es como Santos Cerdán o José Luis Ábalos --exsecretarios de Organización socialistas investigados por corrupción--, que le dan "igual". "Ha ayudado a muchísima gente de la izquierda en los últimos seis, siete u ocho años".

Rufián ha vuelto a negar que ERC vaya a pedir elecciones al Gobierno aunque prospere la causa contra Zapatero. "No, no, no", ha asegurado porque "no tiene nada que ver con el Gobierno" y porque "la alternativa", en referencia a un posible Ejecutivo del Partido Popular con Vox, "es mucho peor".

Respecto a la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que "será condenada", pero ha matizado que "no hará caer al Gobierno" porque "es un invento absoluto". "Lo de Zapatero quiero creer que también, pero el auto no es el auto del juez Peinado. No lo es", ha concluido.