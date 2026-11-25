El candidato al Congreso por Barcelona Gabriel Rufián, durante un mitin de ERC, a 22 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto central de ERC se enmarca en una campaña centrada en la defensa de los derechos sociales y en la movilizac - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un producto y una criatura de las izquierdas soberanistas", que le han "presionado" en sus dos legislaturas para que hable de vivienda o apruebe una 'ley de amnistía' que favorece a los encausados y condenados en el 'procés' independentista.

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, Rufián ha señalado que, si por el PSOE fuera, todavía "habría ocho personas en la cárcel" por el referéndum ilegal del 1 de octubre "y Albert Rivera --de Ciudadanos-- sería el vicepresidente del Gobierno".

"Ya se ha olvidado, pero es así. Pedro Sánchez es un producto, una criatura de las izquierdas soberanistas que le han presionado hasta un nivel en el que ha tenido que hacer cosas que no quería. Y yo me siento orgulloso de que es así", ha defendido el portavoz de ERC.

En este contexto, Rufián ha celebrado que exdirigentes socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra, o el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no dominen" ni "controlen" la dirección del PSOE, incidiendo que esto también es mérito de partidos como ERC o Bildu, que ahora obligan a los socialistas a "hablar de vivienda, de Israel o de hacer según qué discursos".

Así, ha indicado que el PSOE no es un partido independentista pero que, de plantearle la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que él apoyaría que fuera "mañana" mismo, sería como "sacar una muela". "Esto lo sabe todo el mundo", ha remachado.

"REFLEXIÓN" A PUIGDEMONT

Por otra parte, Rufián ha pedido al expresidente catalán Carles Puigdemont que haga "reflexionar" a Junts tras haber fijado el 12 de diciembre su regreso a Cataluña. Así, le ha reclamado también que la derecha catalana "vuelva a la racionalidad" del 'pujolismo' y a ser "lo que fueron, y no lo que son".

"En Cataluña durante mucho tiempo tuvimos una derecha normal, de derechas, pero normal. Ya no la tenemos", ha lamentado sobre la actual posición política de Junts, un partido que, en su opinión, se dedica a "imitar discursos terribles", en referencia velada a Aliança Catalana, y "de votar en contra de su propia gente".