Rufián dice que los socialistas están "enfangados" con el espionaje de Pegasus y Rajoy le reta a citar a Sánchez

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, sostiene que los socialistas están "enfangados" con el espionaje a independentistas con el sistema 'Pegasus', un asunto que, teóricamente, iba a investigar el Congreso, y el expresidente Mariano Rajoy ha retado a los independentistas a llamar a declarar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle esas explicaciones.

Este cruce de opiniones ha tenido lugar en la comisión de investigación sobre la denominada 'operación Cataluña' que supuestamente se organizó desde el Ministerio del Interior del primer Gobierno Rajoy contra independentistas y otros adversarios políticos.

Cuando Rajoy estaba siendo interrogado por Josep Pagès, portavoz de Junts, se le ha mencionado otro espionaje más reciente, el del 'caso Pegasus', que denunciaron los independentistas, ya con un Gobierno de Pedro Sánchez, y de cuya existencia ha negado tener conocimiento.

"HABRÁ QUE PREGUNTAR AL QUE HAY"

"Yo cuando vi lo de la operación Pegasus dije, coño, a mí sobre esto no creo que me pregunten, ¿no? --ha contestado el expresidente 'popular'--. Sobre esto habrá que preguntar al que hay (Pedro Sánchez), pero no hay manera de que traigan aquí al que hay a que explique la operación Pegasus, antes quieren acabar conmigo".

Y después ha sido Rufián quien ha dicho coincidir con Rajoy en que habría que citar al Gobierno actual para aclarar el caso Pegasus, pues, a su juicio, los socialistas "están enfagados hasta aquí". Es más, ha pronosticado que, si se citara a algún alto cargo del PSOE, acudiría acompañado de sus diputados, igual que el PP ha arropado a Rajoy. "Porque la verdad es que la diferencia a veces entre ustedes y el PSOE es muy poquita", ha apostillado.

EL GOBIERNO QUE ESPIÓ A SUS SOCIOS

Lo cierto es que el espionaje de Pegasus iba a ser investigado en una comisión de investigación específica, una de las tres que exigieron los independentistas para dar su voto al PSOE para conquistar la mayoría en la Mesa del Congreso. Esa comisión llegó a aprobarse y constituirse, pero acabó decayendo porque socialistas e independentistas acordaron integrarla en la creada para investigar la 'Operación Cataluña'. Eso sí, meses después sigue sin aprobarse una comparecencia sobre esta supuesta segunda trama de espionaje.

De ello ha hablado también el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien considera que la "liquidación" de la tercera de las comisiones aprobadas por el Pleno, la relativa al espionaje a líderes separatistas con el sistema Pegasus, se produjo porque "alguien debió caer en la cuenta que mantenerla suponía para sus promotores un despropósito, puesto que el supuesto espiador era el actual gobierno y los supuestos espiados eran sus socios separatistas". "Les era mejor a ambos dejar las cosas en nebulosa, sin meterse en camisas de once varas", ha dicho.