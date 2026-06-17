Rufián espera que "lo evidente" para la gente "doblegue" a los aparatos de partidos de izquierda para un proyecto común

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado esperanzado este miércoles con que lo que para la gente es "evidente, al final acabe doblegando a los aparatos" de los partidos a la izquierda del PSOE para hacer un proyecto conjunto y "aglutinar" todos los votos en un frente común.

Así lo ha dicho el republicano en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'La 1', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en su intención de "echarle un poco de cabeza" a la estrategia electoral para que la izquierda sea "más eficiente" y deje de "dejar escapar" diputados que por el sistema electoral "se escapan a Vox".

Sobre esto último, ha señalado que la fragmentación de la izquierda lleva a que "se presenten 14" partidos diferentes, lo cual complica más la aritmética parlamentaria que si se aglutinaran en una única propuesta por provincia, como él propone. "Si hacemos lo de siempre, nos van a arrasar", ha advertido.

Por ello ha propuesto "establecer sistemas, ideas, primarias y que el que tenga más capacidad electoral (en cada una de las provincias) pueda aglutinar al resto". Por ello, ha planteado que su partido, ERC, sea "fuerza motor" en las circunscripciones catalanas.

En contraposición, ha admitido que "es muy difícil" tratar con las diferentes formaciones, pero confía en que cuando "la gente le vea las orejas al lobo" se pondrán en acción, pues, de lo contrario, consideraría "negligente no hacer nada".