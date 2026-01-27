Rufián evita pedir la dimisión de Puente que reclama Junqueras y por el momento destaca sus explicaciones

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se ha reunido de forma extraordinaria para acoger l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado pedir la dimisión del ministro Óscar Puente tras los últimos accidentes ferroviarios, como sí hizo el presidente de su partido, Oriol Junqueras, por los problemas de Rodalíes, y ha preferido poner de relieve que, por el momento, el ministro de Transportes está dando explicaciones "24/7".

En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha respondido así al ser preguntado sobre si comparte con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que Puente tiene que dimitir con el caos que se está viviendo en el sistema ferroviario en los últimos días, sobre todo en Cataluña con sus trenes de cercanías.

En el caso de los accidentes, el independentista catalán ha apuntado que Renfe y Adif son "las grandes responsables" del siniestro en Adamuz junto a "la falta de inversión endémica que hay".

Eso sí, ha evitado hablar de dimisión del ministro de Transportes porque "la verdad" es que "de momento está dando explicaciones 24/7", aunque ha dicho que esperará a ver su comparecencia. Puente comparecerá en el Senado este jueves y el próximo día 3 en la Comisión de Transportes en el Congreso.

Y sobre la situación de Rodalíes, Rufián ha comentado que, como usuario del tren, "toda la vida" ha padecido el "infierno" que supone coger un cercanías en Cataluña. "La gente no entiende nada, no sabe quién es el responsable (de esta situación). Lo único que se tiene que pedir es que se arregle y que se den explicaciones", ha zanjado.