Rufián insiste en armar una opción de izquierda distinta de Sumar y liderada por soberanistas: "O al carajo"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galile - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este jueves en la necesidad de impulsar una opción de izquierda distinta de la de Sumar y liderada por fuerzas soberanistas. De lo contrario, augura, "la izquierda se va al carajo para años".

Así lo recoge en dos apuntes publicados en la red social 'X', y recogidos por Europa Press, donde sostiene que, al margen de lo que se opine de Sumar --"y de la innegable operación mediática que hubo detrás"--, sólo hay "una cosa clara: O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años".

VIVIENDA, CONDICIONES DE VIDA Y AUTODETERMINACIÓN

En este punto, ha querido dejar claro que ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas con un programa común basado en la vivienda, las condiciones y de vida y el derecho de autodeterminación, como ejes fundamentales.

El independentista catalán, que viene defendiendo esta postura que en contra de la posición de la Ejecutiva de ERC, defiende que quien crea que su bandera, "y su buen resultado electoral particular", le va a proteger "o es un inconsciente o es un negligente".

En concreto, plantea que en ese espacio que promulga debe haber confluencias de colaboración mutua provincia a provincia, "con generosidad y con la calculadora en la mano". "Y donde no haya acuerdo, primarias", ha añadido.

"EL NO POR EL NO ES ABSURDO E INFANTIL"

Rufián remarca que esto es una propuesta y, como tal, se puede "criticar y enmendar" pero reitera que la "ridiculización" y el "no por el no" no sólo es "absurdo", sino "infantil", singularmente viniendo de espacios, medios, programas, tertulias y periodistas "que serán literalmente cerrados y cancelados" por un hipotético Gobierno del PP y Vox.

Y el portavoz de Esquerra en Madrid concluye su reflexión en la mencionada red social con una pregunta: "Si una propuesta es imposible para los partidos pero evidente para la gente, ¿quién se equivoca?".