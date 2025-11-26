Rufián insiste en que el caso de Ábalos y Koldo son "tres jetas" y "no es suficiente" para dejar caer a Sánchez

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en declaraciones a la prensa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, sigue pensando que el llamado 'caso Koldo' que tiene bajo investigación a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y su colaborador Koldo García es "cosa de tres jetas" y, aunque el exministro pueda acabar este jueves ingresando en prisión, "no es suficiente" para que su formación deje caer al Gobierno de coalición.

"Por mucho que nos sigan preguntando, si esto sigue siendo cosa de tres jetas que se repartieron mordidas o hicieron entramado, pues nosotros consideramos que no es suficiente para hacer caer un gobierno", ha dicho en los pasillos del Congreso.

Máxime, ha añadido, "teniendo en cuenta que la alternativa" a este Gobierno de coalición de Pedro Sánchez sería un Ejecutivo del PP y Vox con mayoría absoluta.

Eso sí, el dirigente de Esquerra Republicana ha reiterado que "si esto sigue escalando y al final se habla de financiación ilegal" del PSOE, "será otra cosa".