Rufián insta al PSOE a "dejar de cagarla" tras el choque por el SMI y Sánchez presume de gestión

El portavoz de ERC propone una red social europea de participación pública para contrarrestar "el odio" que se ve en X

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este miércoles al PSOE que "deje de cargarla" y lo ha dicho a raíz del choque entre el Ministerio del Hacienda y el de Trabajo, a cuenta de la tributación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Rufián ha lanzado esta recomendación desde el pasillo de la Cámara, antes de debatir con el presidente Pedro Sánchez en un duelo que el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para presumir de su gestión en contraposición con la derecha.

Rufián ha sido interrogado a su llegada a la Cámara Baja por el enfrentamiento que la decisión de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en contra de la segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha generado en el seno del Gobierno y también con socios parlamentarios del Ejecutivo como la propia ERC.

"Me van a permitir que sea maleducado; le he pedido al PSOE que deje de cagarla", ha respondido Rufián, quien, no obstante ha preferido no sacar este asunto durante la pregunta oral que ha dirigido a Sánchez justo después en el hemiciclo.

NECESITA UN PLAN, NO ES UNA AMBULANCIA DE EMERGENCIAS

Así, el portavoz de ERC ha cumplido el guión previsto en el orden del día y ha interrogado al presidente sobre sus planes para afrontar la actual "ola reaccionaria", a lo que Sánchez ha replicado insistiendo en que la mejor manera de hacerlo es "aplicar políticas progresistas" y recalcando que sus políticas socieconómicas están dando buenos resultados.

Rufián ha aconsejado a Sánchez que "ahora que pareciera que está de moda ser facha o ser 'antiwoke'", hay que ser "un poco más valiente", "tener un plan" y no actuar como "una ambulancia para emergencias" como, a su juicio, hace a veces el PSOE.

"Hay que decirle a la cara a los fascistas que no es de valientes machacar al robagallinas y plegarse ante los jefe de las multinacionales y que no es de patriotas querer gobernar odiando a la mitad de tu país", ha apostillado.

Además, blandiendo su móvil, ha pedido a Sánchez que promueva desde la Unión Europea una "red social alternativa de participación pública" para contrarrestar todo el "odio" que vierten los seguidores del estadounidense Donald Trump, la italiana Giorgia Meloni o el líder de Vox, Santiago Abascal, en las redes tradicionales como 'X'.

ACABAR CON EL ANONIMATO EN REDES

En su respuesta, el presidente ha vuelto a exponer sus planes para prohibir el anonimato en redes, la transparencia en el uso de algoritmos y la asunción de responsabilidades por parte de los "tecnoligarcas".

Y, ante la exigencia de medidas valientes planteada por Rufián, ha sacado pecho del resultado de las "políticas progresistas" que ha venido aplicando el Ejecutivo destacando que con ellas, España, que representa el 14% de la población y el 10% del PIB de la zona euro, es responsable del 50% del crecimiento de la UE y del 30% de la creación de nuevos empleos..

"Las políticas de igualdad y de diversidad son buenas para la economía, subir el SMI y la reforma laboral son buenas para la economía, la izquierda gobierna mucho mejor que estos señores del PP y mucho más con ultraderecha. Crecemos, reducimos las emisiones de CO2, creamos empleo y dignificamos las condiciones laborales", ha presumido Sánchez.