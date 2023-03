Rufián ironiza sobre la defensa de Tamames de la nación catalana: "Ha pasado por todos los espacios menos el PACMA"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vinculado este martes la defensa de la 'Nación catalana' que hizo el economista Ramón Tamames en el marco del proceso independentista con la relación que, ha recordado, mantenía el ahora candidato de la moción de censura de Vox con el expresident Artur Mas. "Creo que ha pasado por todos los espacios políticos de este país menos el PACMA", ha añadido.

Así ha respondido Rufián durante una rueda de prensa en la Cámara Baja al ser preguntado por las opiniones vertidas entonces por Tamames, quien también abogó por rebajar al 4% las aportaciones de Cataluña al Estado y por la creación de una Agencia Tributaria Federal.

Rufián ha señalado que el ahora candidato de Vox a presidir el Gobierno "llegó a tener una relación muy cordial" con Artur Mas. A su juicio, eso explica que "se inventara ese tema" de la 'Nación catalana'.

También ha hablado de este asunto el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, y lo ha hecho para dejar claro que su negativa a apoyar la moción de censura no tiene que ver con la "militancia pasada o las opiniones recientes o pretéritas" de Tamames, sino con los argumentos de Vox para promover esta iniciativa.

NO ENTRAR EN SU JUEGO

"Tamames me merece todos los respetos intelectuales y académicos", ha confesado, lo que no es óbice para que el PDeCAT no vaya a "entrar en el juego de Vox" de presentar una moción de censura que más parece que es "para sustituir al jefe de la oposición y no del Gobierno".

De su lado, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido el derecho a cambiar de opinión de todo el mundo si bien considera que "algunas personas parece que van demasiado lejos" en el ejercicio de esta máxima. "Por ser amable y benevolente", ha añadido, evitando cargar más contra Tamames.