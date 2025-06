Rufián se pregunta "dónde está Sánchez", pero seguirán apoyándole salvo que haya "indicios claros de que han robado"

985942.1.260.149.20250612123421 Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a insistir este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que salga a dar explicaciones sobre el "serial" en torno a la corrupción vinculada al PSOE y al Gobierno, aunque ha avanzado que su formación sólo se plantearía dejar de apoyar al Ejecutivo si hubiera "indicios claros" y "pruebas" de que "han robado a manos llenas".

Así lo ha dicho en la Cámara Baja al ser preguntado sobre la decisión del Tribunal Supremo de ofrecer declarar voluntariamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre los "consistentes indicios" en su contra que se recogen en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que le implicarían, junto al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, en la adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones.

"En un tiempo en el que es tan difícil distinguir la verdad y la mentira, sería bueno que el Gobierno, sobre todo el presidente del Gobierno, que no se sabe muy bien dónde está, salga y dé explicaciones", ha reiterado Rufián.

ESCONDERSE ES "MAL NEGOCIO"

Por tercer día consecutivo, el portavoz de ERC ha subrayado que sería "bueno" que se convocara un Pleno monográfico en el Congreso sobre esta cuestión. "Pero no porque nosotros le demos credibilidad o no a este serial que se está filtrando día a día, sino porque es que escondiéndose no van a solucionar absolutamente nada. Siempre ha sido un mal negocio esconderse cuando pasan estas cosas", ha enfatizado.

En este contexto, ha recriminado a Sánchez que haya convocado ruedas de prensa "absurdas para no decir absolutamente nada" y ahora permanezca "escondido" cuando se está "hablando de gente muy importante", de "pilares del PSOE, y "es muy difícil" que la gente distinga entre "lo que es verdad o es mentira".

Preguntado sobre qué circunstancia llevarían a ERC a dejar de prestar apoyo parlamentario al Ejecutivo de coalición, Rufián ha explicado que tendría que demostrarse que "han robado a manos llenas", sobre todo teniendo en cuenta si renuncian a ese respaldo estarían dejando paso a los "Feijóo, Aznar, Ayuso y compañía".

"Con pruebas claras; de momento lo que tenemos son filtraciones y sería bueno que el Gobierno diera explicaciones. Lo que mucha gente se hace en este país hoy es dónde está el presidente del Gobierno", ha abundado.

A su juicio, lo que hará que algún día, no solamente Esquerra Republicana, sino los demás partidos que sujetan al Gobierno, tengan que "escoger entre la decencia o la ideología", son "indicios claros que se demuestren que esta gente ha robado".