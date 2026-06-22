Rufián recuerda a Sánchez, tras la condena a Ábalos, que gobernar no es resistir: "¿Aguantar para qué?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este lunes al presidente Pedro Sánchez que gobernar "es legislar, no resistir", y se ha preguntado "qué contenido" va a tener lo que queda de legislatura". "¿Aguantar para qué?", le reta.

Así se ha pronunciado Rufián en un mensaje publicado en la red social 'X' conocer que el Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Rufián considera que la reducida condena de Aldama es "un mensaje" para el socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, y para la exmilitante socialista Leire Díez, ambos imputados en causas judiciales. "Si 'colaboras', te libras. Concretamente, tres años menos por cada programa en Horizonte", ha apostillado.