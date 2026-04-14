Rufián reprocha a Bolaños que se queje ahora del juez Peinado tras haberse "repartido" el Poder Judicial con el PP

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (i) y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 14 de dici - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "acierta" criticando la actuación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, pero ha vinculado lo que está ahora ocurriendo con el pacto de 2024 entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Apoyo el diagnóstico del señor Bolaños, pero la solución que él puso sobre la mesa es lo que ha conllevado, en parte, todo esto", ha afirmado Rufián tras calificar el ministro de "vergonzosa" la actuación del magistrado tras procesar a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos.

"El hecho de quejarte de lo que hace gente como Peinado, y luego repartirte el máximo órgano de los jueces con el PP, porque así apaciguas a los jueces del Partido Popular, se ha demostrado como un error flagrante. Así que me parece bien que ahora el señor Bolaños se queje, pero se queja de algo que él permitió, porque había un pacto para que el Consejo General de Poder Judicial fuera realmente diferente, por lo que me sorprende", ha esgrimido.

En este sentido, en un mensaje en la red social 'X', el diputado republicano ha recalcado que el CGPJ "podría haber hecho mucho más para frenar esta vergüenza" pero cuando el PSOE pudo cambiar la forma en la que se elegía esta órgano de gobierno de los jueces, "se lo volvió a repartir con el PP". "Les avisamos. 1.000.000 de veces", ha apostillado.

"LA PEOR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS JAMÁS ESCRITA"

Además, Rufián ha afirmado que el auto de procesamiento de Begoña Gómez es "probablemente la peor exposición de motivos jamás escrita de la historia" y ha añadido que "hay una parte copiada literalmente de una revista judicial, por ejemplo".

También ha dicho que se habla de una acusación por malversación por el envío de un email escrito por la asesora de Begoña Gómez "a nombre de Begoña Gómez" y que "si un funcionario utilizara el teléfono de su trabajo podría ser también malversación, por ejemplo". "Un tal Mariano Rajoy cargó los cuidados de su padre a los Presupuestos Generales del Estado y aquí no pasó NADA", ha añadido.

El portavoz parlamentario ha sostenido también que Peinado es un juez amonestado por la Audiencia Nacional "varias veces por 'forzar' este caso" y tiene "vínculos probados" con el PP y su fundación FAES.