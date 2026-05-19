Rufián responde al tándem electoral que plantea Podemos: La izquierda soberanista debe liderar y la estatal, "a la cola"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que respeta el valor político a la exministra Irene Montero, tras insistir Podemos en hacer un tándem electoral entre ambos, pero ha reafirmado que ahora le toca liderar la izquierda a las fuerzas soberanistas, mientras que los partidos estatales deben estar pero "a la cola".

Así se ha expresado en declaraciones al Congreso al ser cuestionado por las palabras de la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que ha redoblado la apuesta de su partido en un támdem electoral entre Rufián e Irene Montero para relanzar a la izquierda alternativa.

El dirigente republicano ha manifestado que considera a la exministra de la Igualdad como una "extraordinaria política" y ve positivo que Podemos se abra a hablar de alianzas con otras formaciones políticas.

POR UNA VEZ LES TOCA A LOS SOBERANISTAS

No obstante, ha insistido como hizo en el escrutinio de las elecciones andaluzas, ante la destacada subida de Adelante Andalucía, que es el "momento de las izquierdas soberanistas", que están "llamadas a liderar" la reorganización políticamente del espacio conjuntamente con las "izquierdas españolas, pero a la cola".

"Que por una vez, pues sean las izquierdas soberanistas las que lideren ese espacio", ha insistido el portavoz de ERC, que en abril compartió un acto con Irene Montero para reflexionar sobre el futuro de la izquierda alterantiva.