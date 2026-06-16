Rufián ve "la antesala de una moción de censura" en la enmienda de Junts que pedía a Sánchez elecciones

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que la enmienda de Junts introducida en una moción del PP para que se votase este jueves si el presidente Pedro Sánchez debía disolver las Cortes Generales y convocar elecciones es la "antesala de una moción de censura de facto".

"Ya aquí conforman una mayoría de derechas PP, Junts y Vox. Pues nada, si se gustan, ¿no?", ha señalado Rufián al ser preguntado por la enmienda de los de Puigdemont, que finalmente ha sido rechazada por la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, alegando que la competencia de convocatoria de comicios es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

Antes de la resolución de la Mesa, Rufián había ahondado en el mismo argumento en un mensaje en 'X': "Entiendo que si Junts y PP pactan una enmienda, que Vox votará, para acabar con el Gobierno, también Junts y PP pactarán una moción de censura, que Vox votará, para acabar con el Gobierno. Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont. ¿No?".

RECOMIENDA A LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL LEER MENOS

Por otro lado, preguntado por la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González en el Senado, donde ha negado haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) ni haber pertenecido a ninguna trama liderada por Leire Díez, Rufián ha asegurado que no la ha podido ver porque estaba preparando las intervenciones de la semana.

No obstante, ha señalado que "se lee demasiado" y ha añadido que "la única sugerencia" que puede hacer a quien intervenga en cualquier sitio es que "lea menos, sobre todo si se lo cree".