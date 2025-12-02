Rufián ve un "error" las "buenas palabras" de Sánchez a Junts y recuerda: "Rompen con el PSOE por intereses ideológicos

Archivo - El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado como "un error" las "buenas palabras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Junts y ha recordado que el partido liderado por Carles Puigdemont ha roto con el PSOE por "intereses ideológicos".

Así lo ha señalado en mensaje en la red social X después de la entrevista del jefe del Ejecutivo en 'Cafe D'Idees' en 'La 2 Cat' de TVE, en la que Sánchez ha afirmado estar abierto a retomar el diálogo con Junts y en la que ha anunciado un paquete de medidas incumplidas y que reclamaban los de Puigdemont.

"Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez", ha expresado el dirigente independentista catalán.