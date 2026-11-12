Rufián ve "excesiva" la actuación policial en la huelga, culpa al PSOE e insiste en la dimisión de Marlaska

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este jueves de "excesiva" la actuación policial durante la huelga general, especialmente en Barcelona, y ha responsabilizado al PSOE de lo sucedido, al recordar que es el partido que gobierna España. Además, ha reiterado la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que su formación ya había planteado anteriormente.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que hoy celebra Diputación Permanente, Rufián ha denunciado una utilización desproporcionada de la fuerza contra los huelguistas. "Yo vi una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha", ha señalado.

Sobre las peticiones de dimisión al titular de Interior por parte de Frente Amplio y Podemos, Rufián ha recordado que ERC ya había reclamado su salida del Gobierno por el fracaso de la derogación de la denominada 'ley mordaza' y por las muertes registradas en la frontera sur. "Esquerra Republicana creo que fue el primero que pidió la dimisión del ministro Marlaska", ha subrayado.

EXPEDIENTES QUE INTERIOR ACABA ARCHIVANDO

Preguntado por quién ejerce el mando sobre la Policía, el cabeza de lista de ERC a las elecciones generales ha respondido que existen sectores policiales contrarios al Gobierno, al igual que ocurre, a su juicio, en ámbitos judiciales y mediáticos. En este punto, ha recordado casos de espionaje a dirigente independentistas durante el 'proces'.

Sin embargo, ha advertido de que eso no exime al PSOE de su responsabilidad. "Al final el PSOE gobierna este país y si la Policía le da de hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá. Además, todos los expedientes que se abren en contra de policías que se creen aquí Chuck Norris acaban archivados", ha denunciado Rufián.