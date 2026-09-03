Sánchez acude este jueves al Congreso para detallar las medidas para que Ceuta "recupere la normalidad cuanto antes"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso para exponer las medidas impulsadas para que Ceuta "recupere la normalidad cuanto antes" tras la crisis por la entrada masiva de 72.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Según ha adelantado el PSOE, Sánchez informará de la situación en Ceuta "con rigor, responsabilidad y transparencia, como ha hecho siempre".

La cita coincide con las concentraciones en apoyo de Ceuta y la polémica por el informe del Centro Nacional de Inteligencia y Frontera (CENIF) de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional en el que apunta a la participación de agentes marroquíes.

El PSOE ha recordado que el Gobierno ha activado ya 3.400 plazas de acogida temporal y ha aprobado un plan de choque de 309 millones de euros, el equivalente al 16% del PIB de Ceuta, para reforzar servicios públicos, proteger su economía y acelerar la recuperación de la ciudad.

También ha recordado que la afiliación a la Seguridad Social creció en más de 300 personas en agosto y suma más de 1.500 afiliados respecto al mismo mes de 2025. "Nuestro objetivo es recuperar cuanto antes la normalidad y seguir trabajando codo con codo con la ciudad Autónoma desde la lealtad institucional", han indicado los socialistas.

Desde el PSOE han recordado que este jueves en el Congreso esperan escuchar las propuestas de la oposición, "más allá de crispar, alimentar discursos de odio, pedir elecciones por enésima vez y manifestarse junto a la ultraderecha". "Ceuta necesita soluciones, no ser utilizada como arma política", ha recordado.