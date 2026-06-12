Sánchez agradece al Papa su visita y su "mensaje de paz, diálogo y solidaridad con quienes más lo necesitan"

(I-D) El presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidentedel Gobierno, Pedro Sánchez; el Papa León XIV, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la visita del Pontífice al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al Papa León XIV su visita a España y su "mensaje de paz, diálogo y solidaridad con quienes más lo necesitan".

"Son valores profundamente arraigados en nuestra sociedad y que compartimos creyentes y no creyentes", ha subrayado Sánchez en un mensaje en 'X', en el que ha destacado "la defensa de la dignidad humana, la justicia social y el respeto a los demás". "¡Hasta pronto!", ha añadido.

Tras siete días de viaje, el Papa León XIV ha culminado este viernes en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria.

Desde su llegada, el pasado 6 de junio, el Papa ha instado a respetar la dignidad de todas las personas y ponerlas en el centro de todas las cosas.

Robert Prevost también ha criticado la polarización, ha llamado a la unidad y a la búsqueda de la paz y a la acogida de los migrantes, además de criticar el aborto y la eutanasia y calificar de "plaga" a los abusos en la Iglesia.