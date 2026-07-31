Sánchez anuncia la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y espera la "devolución cuanto antes" de los migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta. - IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la colocación de boyas en el mar, haciendo frontera entre Ceuta y Marruecos, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo contraria a las 'devoluciones en caliente' en las llegadas a nado de los migrantes mientras no hubiera frontera física que lo impidiera.

Así lo ha anunciado este viernes durante su visita a la ciudad tras la crisis migratoria que se desató en la víspera, con la entrada de unas 50.000 personas, y ha señalado que la devolución de los migrantes que han entrado irregularmente se producirá "cuanto antes".

Sánchez ha achacado esta llegada masiva a la acción de las mafias de tráfico de personas tras la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que prohibe las 'devoluciones en caliente' de las personas que lleguen a nado a Ceuta y Melilla.

Sánchez ha calificado lo sucedido como "una violación a la integridad territorial" de España y ha expresado su "rechazo y condena" por este "deplorable ataque".

(Seguirá ampliación)