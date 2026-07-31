Sánchez anuncia la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y espera la "devolución cuanto antes" de los migrantes

Sigue en directo la entrada de migrantes a Ceuta desde Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta. - IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 13:50
Seguir en

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la colocación de boyas en el mar, haciendo frontera entre Ceuta y Marruecos, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo contraria a las 'devoluciones en caliente' en las llegadas a nado de los migrantes mientras no hubiera frontera física que lo impidiera.

Así lo ha anunciado este viernes durante su visita a la ciudad tras la crisis migratoria que se desató en la víspera, con la entrada de unas 50.000 personas, y ha señalado que la devolución de los migrantes que han entrado irregularmente se producirá "cuanto antes".

Sánchez ha achacado esta llegada masiva a la acción de las mafias de tráfico de personas tras la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que prohibe las 'devoluciones en caliente' de las personas que lleguen a nado a Ceuta y Melilla.

Sánchez ha calificado lo sucedido como "una violación a la integridad territorial" de España y ha expresado su "rechazo y condena" por este "deplorable ataque".

(Seguirá ampliación)

Contador

Artículos Relacionados

Decenas de personas reciben al presidente frente al ayuntamiento de Ceuta al grito de "Sánchez, dimisión"
Sánchez llega al helipuerto de Ceuta entre insultos y enfrentamientos de manifestantes con la Policía

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado