Sánchez apela a la movilización del voto de las mujeres para una "remontada épica" ante Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, en la apertura de campaña electoral en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha instado a los votantes progresistas a la movilización para lograr "una remontada épica" frente a la derecha, fundamentada en el voto de las mujeres.

En el acto de apertura de campaña electoral en Sevilla, con una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres' y ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, ha llamado a frenar la "involución" que a su juicio supondría una coalición formada por PP y Vox.

El candidato socialista considera que el 29 de noviembre va a haber "una movilización histórica para una remontada épica de la España de progreso" que, vaticina, "va a volver a derrotar a la involución en las urnas".

Sánchez ha iniciado la campaña con un acto que pretendía tener un marcado carácter feminista en el que por primera vez ha tomado la palabra su mujer, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por delitos de tráfico de influencias y malversación.

En esa línea, ha reivindicado las políticas de su Gobierno que, defiende, han beneficiado especialmente a las mujeres y ha reprochado a Feijóo su posición sobre el aborto, después de que el candidato del PP abogase por informar a los padres de las menores de 16 y 17 años en caso de aborto.

(Seguirá ampliación)