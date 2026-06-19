Sánchez apoya que Costa explore canal diplomático con Moscú pero apunta que la UE "no es mediadora" porque apoya a Kiev

1097913.1.260.149.20260619172027 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mira sontiente al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que le acompaña junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE. - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / Europa Press / Con

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este viernes desde Bruselas que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, explore canales diplomáticos con Moscú, pero ha dejado claro que no cree que la Unión Europea deba asumir un papel de mediador en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, porque los 27 están del lado de Kiev.

"No ha iniciado ninguna conversación de paz, ni ninguna negociación de paz. Es simplemente un canal diplomático, yo creo que es perfectamente comprensible y, desde el punto de vista del Gobierno de España, diría que necesario", ha razonado Sánchez, en una rueda de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la capital europea.

El propio equipo de Costa confirmó en vísperas de la cumbre que el socialista portugués había encargado "breves contactos" a nivel diplomático con Rusia para abrir "canales de comunicación" de cara a que la Unión Europea pueda defender sus "intereses específicos" de cara a unas eventuales negociaciones de paz con Ucrania.

Ya en la primera jornada de cumbre, el jueves, Costa trasladó a los líderes la importancia de dialogar con el Kremlin para asegurar una "paz justa y duradera" y que también sea acorde "con los intereses de Europa", según revelaron fuentes europeas. "Eso es lo que el presidente Zelenski nos está pidiendo que hagamos, que Europa adopte un rol más activo en sus esfuerzos diplomáticos", trasladó Costa a los mandatarios, según las mismas fuentes.

En este contexto, Sánchez ha respaldado la iniciativa del ex primer ministro portugués, al tiempo que ha querido subrayar que no se trata en ningún caso del inicio de negociaciones, sino de preparar el terreno diplomático en caso de que el bloque quiera retomar el diálogo bilateral con el país, responsable de la guerra de invasión en Ucrania.

"Nosotros no somos mediadores, porque llevamos más de cuatro años apoyando a Ucrania, su defensa de la integridad territorial y su defensa y su derecho a existir y a no ser invadido por una agresora como es la Rusia de Putín", ha razonado, para después insistir en que la Unión no puede asumir una mediación mientras al mismo tiempo inicia las negociaciones formales de adhesión con Kiev para la entrada del país en el club comunitario.

Por todo ello, ha continuado, si se producen conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, la Unión será "parte", porque esta guerra no sólo afecta a Ucrania, sino que también afecta a la "arquitectura de seguridad europea. Aunque también ha recordado los compromisos de la coalición de voluntarios con respecto a las garantís de seguridad y advertido de que, si bien tiene "toda la lógica" una vía con Costa para la parte institucional, pero también como representante de los Estados miembro comprometidos con esas garantías en caso de paz.