Sánchez asegura que preparan junto a Marruecos las "medidas necesarias" para "recuperar la normalidad" en Ceuta

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata para recuperar la normalidad en Ceuta y prepara "las medidas necesarias" junto a Marruecos.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", ha indicado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

Así se lo ha trasladado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP) en una conversación telefónica que han mantenido ambos este jueves.

Vivas y el resto de partidos de Ceuta, incluido el PSOE, había pedido la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y el cierre de la frontera, después de la llegada masiva de inmigrantes. "Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", ha apuntado Sánchez.

Tanto el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, como las autoridades marroquíes, han achacado esta crisis a organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla.