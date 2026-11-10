Sánchez asegura que Puente no le consultó su dimisión, pero la considera un "acierto"

El entonces ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente , junto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el exministro de Transportes Óscar Puente no le consultó su dimisión pero considera un "acierto" el momento que eligió para llevarla a cabo, después de haber dado explicaciones ante los medios y en la Cortes.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que Puente le avisó de su salida "irrevocable" por mensaje mientras estaba compareciendo ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que causó 69 muertos, según ha indicado en una entrevista en 'La Séptima' recogida por Europa Press.

Considera que "haber dado la cara" y explicado en varias ruedas de prensa la información con la que contaban, además de haber "aportado soluciones" con un paquete de medidas para reforzar la seguridad, hacían que ese fuera el momento de asumir responsabilidades políticas y dar un paso a un lado. "Sin habérmelo consultado yo creo que haberlo hecho en ese momento fue un acierto", ha indicado.

Sánchez confirma así la versión aportada por Puente quien, tras su salida, dijo que se la había trasladado a Sánchez solo unos minutos antes de hacerla pública, al final de su intervención en la Cámara Baja.

JUSTIFICA SU AUSENCIA AL FUNERAL EN TOLEDO

Por otro lado, Sánchez ha justificado su ausencia este martes en la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se celebrará en la Catedral Primada de Toledo, alegando que nunca acude a oficios religiosos, aunque ha defendido que el Gobierno estará representado.

"Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales. Nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente. No lo he hecho nunca", ha explicado al ser preguntado por su compromiso de cercanía con las víctimas.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno estará representado en el acto religioso por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

No obstante, preguntado por si asistiría a un eventual homenaje de carácter laico a las víctimas, Sánchez ha respondido afirmativamente. Por supuesto, ¿faltaría más? Claro que sí", ha zanjado.

Al funeral, previsto para este martes a las 19.00 horas en la Catedral Primada de Toledo, asistirán los Reyes. También está prevista la presencia de las ministras de Defensa, Margarita Robles; Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y Sanidad, Mónica García, así como del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la portavoz de campaña de la formación y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz.