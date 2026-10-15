Sánchez asegura que sigue sobre la mesa la opción de listas conjuntas al Senado, a 24 horas del cierre del plazo

1125543.1.260.149.20261015111052 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que sigue sobre la mesa la opción de que el PSOE concurra a las elecciones al Senado en una lista unitaria de la izquierda, a solo un día de que finalice el plazo para establecer coaliciones electorales.

En declaraciones a los medios desde Bruselas, donde participa este jueves en la reunión del Consejo Europeo, ha recalcado que el PSOE aspira a ganar las generales en ambas Cámaras y por tanto "todas las opciones están encima de la mesa, también el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de la izquierda", ha apuntado.

"El Partido Socialista no aspira solamente a ganar el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también queremos ganar el Senado", ha indicado Sánchez.

Los socialistas llevan días estudiando participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda en la Cámara Alta, en la mayoría de circunscripciones y así arrebatar el control del Senado al PP, donde en esta legislatura contó con mayoría absoluta.

Desde Ferraz admiten que están analizando "todas las alternativas y escenarios" para ganar también en el Senado el 29N al tiempo que denunciaban el uso "espurio" del Senado que a su juicio ha llevado a cabo el partido de Alberto Núñez Feijóo.

AUTONOMÍA DE LA IZQUIERDA

Por otro lado, respecto a un posible acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para concurrir juntos a las generales, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a expresar el "absoluto respeto" y la "autonomía" de las fuerzas de la izquierda "a lo que buenamente puedan acordar".

"Respeto y autonomía a la decisión que tomen esas organizaciones políticas", ha indicado Sánchez a 24 horas de que termine el plazo para una posible coalición.