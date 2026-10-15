Sánchez asegura que el sistema de pensiones es "sostenible" y que el Gobierno pretende subirlas antes de final de año

1125540.1.260.149.20261015105211 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los pensionistas, asegurando que el sistema es "sostenible" y que el Gobierno pretende proceder a su revalorización antes de final de año, aunque no ha aclarado si antes o después de las elecciones del 29 de noviembre.

"Nuestra intención por supuesto es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año", ha señalado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de líderes de la UE en Bruselas, tras recordar que así lo contempla la ley y se pactó con la Comisión Europea.

Dicho esto, Sánchez ha reconocido su "perplejidad" ante las declaraciones que están haciendo portavoces tanto del PP como de Vox que "abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones".

"El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar recortar a los pensionistas su jubilación", ha denunciado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia.

Ante estas circunstancias, ha querido enviar "a los pensionistas de hoy y de mañana" un mensaje de "absoluta tranquilidad": "el sistema público de pensiones es un sistema sostenible". Así pues, ha añadido, "por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC".

Además, ha resaltado, el Gobierno va a concluir la legislatura "con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones" frente a los 5.000 millones que había en 2018 cuando gobernaba Mariano Rajoy y ha puesto en valor que medidas como la subida del SMI y la reforma laboral también contribuirán a garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

"Al final de lo que estamos hablando es de contratos más dignos, de sueldos más dignos y por tanto el debate debería estar ahí, no debería estar en recortar a los pensionistas como quiere el Partido Popular y Vox", ha afeado.