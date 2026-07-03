Sánchez asistirá el 14 de julio al desfile militar de la Fiesta Nacional francesa en París

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), a 30 de junio de 2026, e - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el martes 14 de julio al desfile militar por la Fiesta Nacional de Francia que se celebra en París y con el que el país conmemora la Toma de la Bastilla de 1789, un evento histórico clave que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía absoluta.

La asistencia de Sánchez al desfile militar, que presidirá el presidente francés, Emmanuel Macron, coincide con la tramitación en las Cortes Generales españolas del Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023 y que fue aprobado hace algo más de dos semanas en el Pleno del Congreso con el respaldo de los socios parlamentarios de PSOE y Sumar, pero rechazado por PP y Vox.

De hecho, los 'populares' ya han confirmado que lo rechazarán en el Senado, lo que significará que vuelva a la Cámara Baja para su ratificación con mayoría absoluta, e impulsará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo controvertido del Tratado de Amistad con Francia que habla de la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación.

Ante las dudas sobre la constitucionalidad de la participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo. Finalmente se acordó que cuando tenga lugar la invitación del otro país, será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado".

En el año 2019, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya acudió acompañada de una delegación española a París para asistir al desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional francesa, donde también participaron 128 militares españoles pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, así como siete de la Guardia Civil.