Sánchez avanza que habrá Consejos de Ministros extraordinarios para aprobar medidas sociales antes de las generales

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre habrá algún Consejo de Ministros con carácter extrordinario para aprobar medidas sociales.

Sánchez no ha aclarado si pretende llevar el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a uno de estos consejos aunque ha reiterado que la intención es aprobarlo, según ha indicado en una entrevista en 'La Séptima' recogido por Europa Press.

Aunque no ha dado detalles sobre las iniciativas concretas que pretende aprobar, ha dicho que en las próximas semanas habrá "medidas sociales" de temas que habían quedado pendientes.

Sánchez ha asegurado que no quería adelantar las elecciones generales y pretendía agotar la legislatura hasta el final y por tanto hay asuntos que han quedado pendientes tanto en el Consejo de Ministros como en el Congreso de los Diputados.