Sánchez avanza "horas complejas" ante la nueva ola de calor y pide "comprensión y precaución" a la ciudadanía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). La Red de Refugi - Eduardo Parra - Europa Press

CASTELLÓN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que se prevén "horas difíciles y complejas" ante el aumento de las temperaturas con la nueva ola de calor, a la vez que ha pedido "compresión y precaución" a los ciudadanos de cara al riesgo de incendios que asola el país.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), que arrasa 6.500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16.000 personas y el confinamiento de unas 65.000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.

En este contexto, Sánchez ha agradecido a los medios de comunicación su trabajo y ha pedido a la ciudadanía informarse a través de canales institucionales frente a los "bulos" que surgen en redes sociales. También ha pedido a los evacuados y confinados por las llamas "paciencia y comprensión" porque la prioridad del Sistema Nacional de Protección Civil es salvar vidas.

El presidente del Gobierno ha indicado que se han calcinado en lo que va de año más de 170.000 hectáreas, en una decena de grandes incendios en España, lo que significa multiplicar por seis los registros del año pasado por estas fechas, por lo que ha pedido "extremar precaución y prevención" ante el aumento de las temperaturas de los próximos días previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sánchez ha insistido en estar prevenidos para la "emergencia climática" que "está superando todos los niveles" y ha insistido en el acuerdo político y social para un pacto de Estado que va a materializar medidas entre todas las administraciones públicas.

((Seguirá ampliación))