Sánchez cancela su asistencia al Foro de Davos por la tragedia ferroviaria

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Económico de Davos en el año 2025. - Jakob Polacsek/World Economic Fo / DPA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá este año al Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos debido al accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 fallecidos.

Sánchez se desplaza este mismo lunes por la mañana a la zona del accidente y ha cancelado toda la agenda que tenía prevista para este lunes, incluida la reunión que iba a mantener esta tarde con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Tampoco acudirá a Davos, donde a partir de este martes se reúnen los principales líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como delegaciones de empresarios de las principales economías mundiales.

Este año, además, se celebra en plenas tensiones diplomáticas debido a las amenazas lanzadas por el propio Trump sobre la soberanía de Groenlandia, que dependende de un país miembro de la Unión Europea, Dinamarca.