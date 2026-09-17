Sánchez celebra que Suecia apueste por la socialdemocracia tras cuatro años de gobierno de la coalición de derechas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson (d), durante la reunión del Consejo Europeo, a 19 de junio de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que los socialdemócratas hayan ganado las elecciones en Suecia del pasado domingo después de cuatro años de gobierno del conservador Ulf Kristersson con apoyo parlamentario de la extrema derecha.

El escrutinio concluyó este mismo miércoles con un resultado ajustado que ha dado vencedor al bloque de centro izquierda. La candidata del partido socialdemócrata y exprimera ministra Magdalena Andersson fue la más votada y será la encargada de liderar el nuevo gobierno.

"Todo mi apoyo a Magdalena Andersson en su formación de un Gobierno progresista", ha trasladado Sánchez este jueves en un mensaje en X recogido por Europa Press.

"La socialdemocracia ha ganado las elecciones en Suecia. Tras cuatro años de gobierno de la derecha con la ultraderecha, los suecos vuelven a apostar por el Estado del bienestar, la justicia social y la agenda verde", ha indicado el jefe del Ejecutivo.

Este mismo lunes, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, celebró el retroceso de la ultraderecha en las elecciones suecas y dijo que debería suponer una "llamada de atención" para los ciudadanos españoles.

"Suecia ha probado un gobierno con la ultraderecha y ha visto recortados los derechos. Y Suecia ha dicho ya nunca más, ya nunca más. El que lo prueba ya no quiere volver a probarlo", ha señalado.

Tras las pasadas elecciones del año 2022, el conservador Kirstersson formó un gobierno tras un acuerdo con otras formaciones de derecha: cristianodemócratas y liberales y también la extrema derecha de los Demócratas Suecos. Esta última formación se quedó fuera del Ejecutivo, pero lo ha apoyado en el parlamento durante la legislatura.