Sánchez condena los insultos islamófobos y xenófobos durante el partido España-Egipto y los tilda de "inaceptables"

Borja Iglesias en el RCDE Stadium después del partido España - Egipto de este martes, 31 de marzo de 2026. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado este miércoles de "inaceptables" los insultos islamófobos y xenófobos que tuvieron lugar durante el amistoso de fútbol entre España y Egipto de este martes.

"El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también", ha esgrimido Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X'.

Asimismo, ha transmitido "todo su apoyo" a los deportistas que sufrieron el incidente y ha "aplaudido" a quienes, "con su respeto, ayudan a España a ser un país mejor".

A través de sus redes sociales la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también ha defendido que el deporte es "esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia". "El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad", ha expresado la titular del ramo.

A su vez, el gabinete ha calificado estos comportamientos como "absolutamente inaceptables" y ha subrayado que "no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española", que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mencionado que "el odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida", a la vez que ha señalado a aquellos que guardan silencio ante estos hechos: "Quien calla es cómplice", ha subrayado Torres en un mensaje en 'X'.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha acusado a la "derecha racista y xenófoba" de haber alimentado "durante años" los insultos que ocurrieron este martes en Cornellá, "con la complicidad de un ecosistema mediático que hoy se echa las manos a la cabeza". "Es el fascismo, amigos. Y no se le ríen las gracias, ni se le blanquea", ha indicado en redes sociales.

Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los insultos y cánticos racistas "nos avergüenzan como sociedad", a la vez que ha criticado a los que "callan" ante estos hechos, que son también "cómplices" de una extrema derecha que "no va a dejar un espacio libre de su odio". "Seguimos trabajando por un país tolerante y respetuoso con todos", ha defendido en 'X'.

DELITO DE ODIO

La directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo, ha remitido un escrito al Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, en el que solicita investigar los cánticos islamófobos y xenófobos como posible delito de odio.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Carrillo señala que estos hechos, "sin perjuicio de la calificación jurídica que estime procedente" la Fiscalía, "podrían ser constitutivos de un delito de odio previsto y penado en el art. 510 del Código Penal".