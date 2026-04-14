Sánchez cree que solo China puede poner fin a la guerra de Irán y que Trump no debe "ofenderse" por esta visita

El presidente chino Xi Jinping erunido con el presidente de España, Pedro Sanchez, que se encuentra en visita oficial en China, en el Gran Salón de la Casa del Pueblo en Pekín. - Huang Jingwen / Xinhua News / Europa Press / Conta

Denuncia el "atropello" de la legalidad internacional, carga contra Israel y espera que el "genocidio" de Gaza no se repita en Líbano

PEKÍN, 14 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que China pueda intervenir para poner fin a la guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, y considera que es prácticamente el único actor que puede encontrar vías diplomáticas para desescalar la situación.

"Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el Estrecho de Ormuz, más allá de China", ha trasladado Sánchez en una rueda de prensa en Pekín durante su viaje oficial. "Creo que con esto lo digo todo", ha apostillado a continuación.

Además, ha rechazado que su visita pueda molestar al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el presidente chino, Xi Jinping dijese que su país y España están "en el lado correcto de la historia" en referencia a la guerra en Oriente Próximo en la reunión que ambos han mantenido este mismo martes.

En ese sentido, el presidente ha defendido que España tiene una posición coherente en política exterior y siempre aboga por respetar el derecho internacional. Por tanto considera que "nadie debe ofenderse" por esta visita, la cuarta que realiza a Pekín en cuatro años.

Acto seguido ha reiterado que España está en contra de esta guerra, cuyas consecuencias ya las están notando las distintas sociedades en el mundo y por tanto considera "necesarios" todos los esfuerzos que puedan hacer las naciones para parar la guerra. En especial las que tienen "interlocución" con los actores implicados y no han participado directamente en el conflicto, en referencia a China.

NO ACLARA QUÉ RESPONDIÓ XI

En la víspera Sánchez pidió a China más implicación para poner fin a la guerra, pero este martes el presidente no ha aclarado cuál ha sido la respuesta de Xi, ni si este se ha comprometido a alguna acción concreta. Simplemente se ha centrado en subrayar el papel que a su juicio debe jugar como potencia mundial que es.

En todo caso, ha subrayado el interés de todos los países, en particular de "potencias medianas" como España es que "el ecosistema multilateral sea respetado". Hoy, lamenta, no está sucediendo y la legalidad internacional se está "atropellando".

LOS QUE ALZAN LA VOZ, SE VEN AMENAZADOS

"Y no solamente eso, sino aquellos que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional, tenemos que vernos contradictoria y paradójicamente sometidos a la amenaza de esos países", ha denunciado a continuación.

No obstante, ha dejado claro que seguirá "del lado correcto de la historia" --utilizando las mismas palabras pronunciadas por Xi este martes-- defendiendo lo que es "justo" y legal. Una posición, añade, que comparte la mayoría de la sociedad española que quiere estabilidad y no guerras.

ISRAEL ESTÁ "VIOLANDO" LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Sánchez ha sido especialmente duro con Israel y el gobierno de Benjamin Netanyahu, mostrando su rechazo a quienes cometen "violaciones y genocidios" como el que, afirma, sucede en Gaza. "Y esperemos que no ocurra lo mismo en El Líbano", donde Israel combate a Hezbolá con intensidad desde que comenzó el conflicto en Irán.

"Lo que queremos es que se respete en Oriente Medio la legalidad internacional" que, subraya, "hoy está siendo violada fundamentalmente por un país, Israel", ha lanzado. En todo caso, ha reiterado que la respuesta del régimen iraní también es "absolutamente ilegal".

Sánchez considera por tanto que es en momentos como este, donde hay mucha "incertidumbre" y mucha gente se siente "angustiada" por lo que pasará en el futuro cuando debe defender el orden internacional.