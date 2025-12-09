Sánchez tras la crisis del 'caso Salazar': "El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene durante el acto conmemorativo por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, en la sede de UGT, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la crisis generada por el 'caso Salazar', señalando que el feminismo les da lecciones "todos los días" y subrayando que ya han pedido perdón y actuado en consecuencia.

"El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero", ha señalado el también secretario general del PSOE, sin mencionar directamente las denuncias por acoso contra su exasesor en La Moncloa y exdirigente de la Ejecutiva Federal socialista.

"La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia", ha lanzado a continuación.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras las críticas por la gestión de las denuncias anónimas, ya que el partido no se puso en contacto con las víctimas hasta cuatro meses después de que recurriesen al canal interno de Ferraz.

Este sábado Sánchez asumió "en primera persona" el error por la demora en contactar con las denunciantes en una conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados durante el acto de conmemoración de la Constitución, pero esta ha sido la primera vez que se ha referido al caso públicamente en una declaración ante las cámaras.

El Gobierno y el PSOE han defendido que apartaron a Salazar de inmediato, el pasado mes de julio, una vez conocieron los primeros testimonios de mujeres a su cargo en Moncloa, que describían comportamientos inadecuados.

Además, este mismo fin de semana han cesado a Antonio Hernández, que fue su 'número dos' en Presidencia del Gobierno ante una nueva información que le sitúa como encubridor de Salazar.