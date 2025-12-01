Sánchez defiende que España es una democracia plena y consolidada: "Una conquista que nadie va a poder arrebatarnos"

1032443.1.260.149.20251201172951 El Rey Felipe VI; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes que España es una democracia plena, consolidada y abierta al mundo, "una conquista que nadie va a poder arrebatarnos", según ha afirmado ante el rey Felipe VI.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la sesión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado que se conmemora en 2026, en la sede del órgano consultivo.

"La España de hoy, una democracia plena, abierta al mundo, profundamente europeísta, no puede entenderse sin ese pasado repleto de turbulencias, de hecho es consecuencia directa" del mismo ha afirmado.

Sánchez ha elogiado la labor del Consejo de Estado, actualmente presidido por quien fuera vicepresidenta en su Gobierno, la socialista Carmen Calvo, señalando que "siempre ha estado ahí" y "no ha dejado de servir a España" a lo largo de 500 años.

No obstante, ha señalado que ha sido precisamente en democracia cuando esta institución "ha alcanzado su plenitud". "Porque solo en una democracia madura como la nuestra, la más sólida y prolongada de nuestra historia, se gobierna desde la obligación y también desde una necesidad permanente de escucha", ha abundado el presidente.

En ese sentido, ha recalcado que la celebración de los 500 años del Consejo de Estado va a coincidir con otra efeméride "de enorme valor simbólico", pues en 2026 la Constitución actual va a superar en vigencia a la de 1876 y por tanto se convertirá "en la más longeva" de la Historia de España.

Para Sánchez se trata de "un hito extraordinario", especialmente en un país en el que "la libertad siempre fue un paréntesis entre tiranías" y también "la mejor evidencia" de la "democracia plena y consolidada" que hoy, afirma, es España. "Es una conquista que nunca, nadie, va a poder arrebatarnos", ha apostillado.

CARMEN CALVO

A su vez, Carmen Calvo ha celebrado la presencia de Sánchez y el Rey en el acto, que a su juicio demuestra la importancia que otorgan a este órgano --"que es Historia de nuestro país", ha afirmado-- y a la labor que desarrolla "al servicio del interés general".

Así, ha destacado que a lo largo de cinco siglos ha acompañado a la Corona de España y también a dos Repúblicas. "Ha sobrevivido a la dictadura y hoy servimos a la democracia", ha apostillado haciendo hincapié en que esa continuidad histórica atestigua "la relevancia de su misión consultiva".

De cara al futuro, sostiene que el Consejo de Estado debe abrir espacios de reflexión "serena y rigurosa" sobre el papel que debe desempeñar la función consultiva en las democracias actuales "en un tiempo que exige claridad, prudencia y diálogo".

Finalmente ha señalado que "en unos días" el Comité Ejecutivo concretará un programa de actividades que previsiblemente comenzará en el mes de enero.