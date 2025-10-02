Sánchez defiende que el Gobierno ha estado con la flotilla "desde el primer minuto" y aplaude su solidaridad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la Reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en Copenhague (Dinamarca). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

Insiste en pedir a Israel que se protejan los derechos de los tripulantes y evita valorar por ahora la acción israelí

COPENHAGUE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el Ejecutivo ha estado "desde el primer minuto" con la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda humanitaria para Gaza y que ha sido interceptada por el Ejército israelí en las últimas horas, refutando así que se haya dejado abandonados a los integrantes españoles de la misma.

"El Gobierno ha estado con ellos desde el primer minuto y hemos estado en permanente contacto con ellos", ha sostenido a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, recordando también el envío del buque de salvamento marítimo 'Furor' para que pudiera asistirles o llevar a cabo un rescate de ser necesario.

Sánchez ha señalado que "hay que reconocer y aplaudir la solidaridad" que expresa tanto la sociedad española como la de los más de 40 países con miembros a bordo de la flotilla y ha vuelto a insistir una vez más en que "no representa ningún peligro para el Gobierno israelí y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del Gobierno israelí".

Respecto a la interceptación de una parte de los barcos en las últimas horas por parte del Ejército israelí, el presidente ha indicado que se ha trasladado al Gobierno de Benjamin Netanyahu que "es necesario que protejan los derechos de no solamente nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes".

Al hilo, ha recalcado que "desde España vamos a garantizar la protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscavados por la acción del Gobierno israelí".

"Estamos muy atentos" a esta cuestión, ha añadido el presidente, que ha eludido valorar por el momento si la acción llevada a cabo por Israel es ilegal, al haber actuado en aguas internacionales.

LA PRIORIDAD, LA SEGURIDAD DE LOS ESPAÑOLES

"Ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas y posteriormente, evidentemente, podremos tener ocasión de hablar de estas valoraciones", ha puntualizado, aclarando que el Gobierno va a "estudiar todos los aspectos de esta cuestión".

"Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción", ha rematado.

El Ejército israelí interceptó a última hora de la tarde del jueves a una parte de los más de 40 barcos que componen la Global Sumud Flotilla, procediendo al traslado a un puerto israelí de los tripulantes que viajaban a bordo.

Entre ellos habría 30 españoles, según los datos facilitados por la organización, si bien el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado este jueves que por ahora el Gobierno carece de una cifra precisa sobre cuántos de los 65 españoles a bordo están "retenidos" por Israel.