Yolanda Díaz y Bustinduy se reúnen con el comisionado de la UNRWA y le trasladan el apoyo del Gobierno

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se han reunido este martes con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

En estos encuentros los ministros por la cuota de Sumar han trasladado el compromiso del Gobierno con la labor de la UNRWA y han analizado la situación humanitaria en los territorios palestinos.

Según han informado desde el departamento que dirige Bustinduy, el ministro y Philippe Lazzarini han intercambiado puntos de vista sobre los principales retos a los que se enfrenta la UNRWA en el actual contexto agravado por el conflicto en Irán, y sobre la importancia de garantizar la continuidad de su labor humanitaria sobre el terreno.

Asimismo, han resaltado que España es uno de los principales contribuyentes de la UNRWA y mantiene un "firme compromiso" con el sostenimiento de sus programas.

"El apoyo inquebrantable de la sociedad española a la causa palestina y el sistema de las Naciones Unidas se plasma en múltiples proyectos de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y UNRWA", ha escrito Bustinduy en la red social 'Bluesky'.