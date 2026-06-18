Sánchez defiende tender puentes con "potenciales aliados" como China: "Europa lo que necesita son amigos"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), conversa con el canciller alemán, Friedrich Merz (d), durante la reunión del Consejo Europeo, a 19 de marzo de 2026, en Bruselas (Bélgica).- Pool UE - Archivo

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves desde Bruselas que la Unión Europea busque "tender puentes" y no tensiones comerciales con "potenciales aliados" como China, en un momento en el que el bloque debate si endurecer su respuesta a las prácticas desleales de Pekín que desequilibran la economía europea.

"Yo creo que Europa lo que necesita son amigos. Hay bastante fragmentación, hay bastante enfrentamiento en la política global", ha argumentado Sánchez a su llegada al Consejo Europeo que reúne este jueves y viernes a los jefes de Estado y de Gobierno europeos.

Los líderes dedicarán la cena de este jueves a analizar los "desequilibrios macroeconómicos globales", según recoge el borrador de conclusiones de la cumbre, en referencia velada a China, por las reservas de países como Alemania a señalar expresamente al gigante asiático.

Preguntado precisamente por si comparte las dudas de Alemania respecto a endurecer el tono con China --como defienden otros socios como Francia-- por temor a una guerra comercial, el presidente del Gobierno ha apostado por "tender puentes".

"Necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y necesitamos tender puentes tanto con grandes economías, potenciales aliados como es China, o con tradicionales aliados como es el caso de Estados Unidos", ha remachado.

PIDE MÁS AMBICIÓN PARA EL PRESUPUESTO EUROPEO Y VE LEJOS EL ACUERDO

Los líderes también dedicarán parte de la cumbre --en la sesión del viernes-- a discutir sobre el futuro presupuesto europeo para el periodo 2028/2034 y la primera propuesta con cifras que la semana pasada puso sobre la mesa la presidencia de turno del Consejo, que hasta que acabe el mes ejerce Chipre.

Sánchez ha avisado que España ve "muy lejos" el acuerdo por la "falta de ambición" de la propuesta porque, a sus ojos, es aún "más insuficiente" que el reparto inicial que planteó la Comisión Europea hace un año en su propia propuesta y con el que el Gobierno ya dijo que no estaba "nada de acuerdo".

Con todo, el presidente ha aclarado que España considera "razonablemente satisfecho" en lo que se refiere a la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), pero advierte de que no debe mantenerse el apoyo a estas áreas en términos nominales, sino también en términos reales, al tiempo que ha lamentado que tampoco haya una propuesta "ambiciosa" en materia de competitividad para invertir en áreas como la educación, la formación, el impulso digital o la innovación.

Sánchez ha cuestionado también cuál es "el papel que debe jugar Europa en el mundo" y advertido de que el presupuesto propuesto evidencia una "clara apuesta" por las políticas de defensa y seguridad, ante las que España no tiene "nada que objetar", pero ha criticado que ocurra "en detrimento de otras políticas en donde Europa puede marcar la diferencia".

A este respecto, se ha referido la respuesta que la Unión Europea puede dar a crisis humanitarias u otros desafíos globales ante los que hay un "sur global que está esperando una respuesta distinta" por parte de los europeos a las que tradicionalmente han ofrecido "superpotencias como Estados Unidos".

"Por tanto, quiero decir con esto que hay muchas aristas, muchas diferencias, estamos muy lejos de un acuerdo en lo que respecta a la propuesta de presupuesto comunitaria", ha insistido Sánchez, quien a pesar de todo ha confiado en que se pueda lograr el objetivo marcado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, de llegar a un acuerdo de líderes antes de que finalice el año.

"En todo caso, desde el Gobierno de España manifestamos nuestro escepticismo, porque efectivamente las diferencias son todavía sustantivas y creemos que hay mucho trabajo por hacer", ha zanjado.