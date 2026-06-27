Sánchez denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y dice que dará todas las explicaciones

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este sábado que "no es aceptable" el "atropello" a los derechos fundamentales que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como su familia han sufrido con la filtración a la opinión pública de la agenda privada del expresidente, de quien ha dicho tener la certeza de que dará todas las explicaciones tras su imputación en el 'caso Plus Ultra'.

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha dicho que la filtración a la prensa de "cientos y cientos" de mensajes personales de Zapatero, que "nada tienen que ver" con la causa por la que se le investiga, es de "una enorme gravedad" y es, además, "impropio de una gran democracia, como es la española".

Y no sólo porque se hayan vulnerado sus derechos procesales, sino porque, según ha remarcado, "se ha causado un inmenso daño" a Zapatero y a su familia. "Y desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales", ha garantizado.

EL "RUIDO JUDICIAL" NO IMPUGNARÁ EL LEGADO DE ZAPATERO

Sánchez ha asegurado que los socialistas no van a permitir que "los de siempre" se aprovechen de este "ruido judicial" para impugnar el legado político de Zapatero, "que los socialistas reivindicamos con orgullo".

"(Zapatero) afianzó derechos, impulsó la igualdad, nos sacó de una guerra ilegal, aprobó el matrimonio igualitario y terminó con la violencia terrorista en España", ha enfatizado, entre los aplausos de los asistentes.

Con todo, ha apuntado que le consta, porque habla con él "de manera regular", que Zapatero dará "todas las explicaciones precisas", si bien ha pedido que prevalezca la presunción de inocencia. "Es lo mínimo aceptable en un Estado de Derecho", ha remachado.

Durante su alocución, Sánchez también se ha referido a los procesos judiciales abiertos contra su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, aunque ha remarcado que ambos están defendiendo su inocencia en los tribunales.

Pero sí ha querido dejar claro, por un lado, que la plaza pública por la que su hermano está siendo investigado, según la propia UCO de la Guardia Civil, fue creada y convocada cuando él no ejercía "ninguna responsabilidad ni orgánica ni institucional", y que se le empezó a investigar "porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal". "Y ambas acusaciones se han desvelado totalmente falsas", ha aseverado.

CONTRA EL JUEZ PEINADO

Respecto a su mujer, ha explicado que comenzó a trabajar en la Universidad Complutense en el año 2012, dos años de ser elegido secretario general del PSOE y seis años de ser designado presidente del Gobierno, y que la cantidad total que ella ha ingresado por dirigir una cátedra extraordinaria y por desarrollar un software "asciende a un total de cero euros".

Dicho esto, ha recordado que la instrucción judicial contra su esposa --que lleva adelante el juez Juan Carlos Peinado-- se ha hecho "contra el criterio de la Fiscalía" y que, además, "ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial" de Madrid y de "reiteradas quejas" ante el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), lo que ha culminado con unas medidas cautelares que considera "más que cuestionables por desproporcionadas y que llegan a poner en cuestión hasta el propio trabajo" de la Policía Nacional.

Sobre los casos que afectan a su mujer y su hermano, así como todos los que afectan a los socialistas en general, Sánchez ha culminado clamando que en el PSOE "lo único" que piden a la Justicia es "que sea justa".