Sánchez dice que la Cumbre de Barcelona lanzará el mensaje de que "las olas se pueden parar" como ha demostrado Hungría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una conferencia en la Universidad Tsinghua, a 13 de abril de 2026, en Pekín (China), durante la que es la cuarta visita oficial de Sánchez a China. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

PEKÍN (CHINA), 14 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy estar "muy contento" con las "doble victoria" en Hungría, algo que en su opinión, demuestra que "las olas se pueden parar". De hecho, ha asegurado que este será el "mensaje bien claro" que lanzarán los gobiernos progresistas este fin de semana en las cumbres que se celebrarán los días 17 y 18 de abril en Barcelona.

"Yo creo que el mensaje es bien claro, el mensaje es que las olas se pueden parar. En Hungría lo hemos visto", ha exclamado el presidente del Gobierno desde China, donde se encuentra de viaje oficial desde el sábado, al ser preguntado qué espera de esta cumbre a la que acudirán ocho jefes de gobierno, además de partidos políticos, sindicatos, ONGs, think tanks, y analistas internacionales.

Pedro Sánchez ha calificado la victoria de Jordan Magyar en Hungría como "doble" --"ha habido dos victorias. Una, la victoria europea. Dos, la victoria de la democracia"-- y la ha enmarcado en el mensaje que quieren enviar los progresistas en las diferentes cumbres que tendrán lugar este fin de semana en Barcelona para defender el 'no a la guerra', la democracia y posicionarse contra la internacional ultraderechista.

La "Global Progressive Mobilisation" seá una de ellas, reunirá a unas 3.000 personas y contará con al menos ocho jefes de Gobierno, con Pedro Sánchez como anfitrión. Entre los asistentes se espera al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; Yamandú Orsi, de Uruguay; Inga Ruginiené, de Lituania; Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; Mia Amor, de Barbados y Claudia Sheinbaum, presidenta de Méjico. A ellos se sumará el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa.

Esos mismos días, aunque más en clave institucional, Barcelona acogerá el viernes la I Cumbre-España Brasil, que se celebrará en el Palau De Pedralbes, encabezada por el presidente español y brasileño; y el sábado tendrá lugar la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que impulsó el expresidente chileno Gabriel Boric.

Pedro Sánchez ha explicado que serán dos cumbres: una, la iniciada hace casi dos años con Lula y Boric y otros gobiernos sobre democracia y otra, que será una "primera cumbre global sobre los movimientos progresistas", a la que acudirán partidos progresistas y gobiernos.

Para Sánchez, es importante que partidos y gobiernos progresistas se unan para trasladar a los ciudadanos que pertenecen a "algo que incluso va más allá de la política doméstica" y de las fronteras. Se trata, ha dicho, de "tener una mirada positiva, humanista, de avance, de compromiso ante los retos que tiene la humanidad por delante".

En este contexto, ha señalado que quieren hacer un trabajo conjunto frente a los que "hacen de la reacción, del odio, de la fragmentación, de la polarización su forma de entender y de practicar la política, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional".