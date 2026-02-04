Sánchez dice que para que Europa pase a ser un "proveedor de seguridad" necesita gastar el 2% del PIB en Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez (i), durante la reunión anual del World Government Summit, a 3 de febrero de 2026, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que para que Europa pase a ser un "proveedor de seguridad" necesita gastar el dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante una entrevista concedida en Dubai y emitida anoche en el programa Quest Means Business de la CNN, recogida por Europa Press. Pedro Sánchez ha explicado que "Europa tiene que pasar de ser un consumidor de seguridad a un proveedor de seguridad".

Eso significa, ha señalado, que Europa necesita invertir en su propia seguridad e industria de defensa: "Eso significa que lo que necesitamos hacer es gastar ese dos por ciento de nuestro PIB en defensa de la UE".

Además, ha añadido que el objetivo "más desafiante" que tiene ahora Europa es "reforzar el pilar" de la UE en la OTAN.

En este sentido, Pedro Sánchez ha admitido que la política de Donald Trump ha sido la mayor llamada de atención a Europa en relación con la OTAN, como ha afirmado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pero al ser preguntado por los compromisos y la ejecución de estos, el jefe del Ejecutivo español ha respondido rotundo: "estamos cumpliendo".

EUROPA DEBERÍA ACTUAR MÁS "RÁPIDO" EN LOS ACUERDOS COMERCIALES

Dicho esto, ha añadido que lo que necesita hacer la UE es "profundizar" en el mercado único y abrirse a otros mercados, como se ha hecho al cerrar el acuerdo con Mercosur. Junto con esta actuación, Sánchez ha señalado que se está cerca de concretar un acuerdo comercial muy positivo con la India y ha apuntado que posteriormente habrá otros "acuerdos de libre comercio con Malasia y otras regiones del sur de Asia".

En opinión de Pedro Sánchez, Europa está haciendo sus deberes, aunque cree que "quizá" tendrían que hacerlo "más rápido". No obstante, ha señalado que ese "es el camino correcto a seguir por la UE en los próximos años".