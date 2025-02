Sánchez dice que a Feijóo "no le importan nada los pensionistas, solo no hacer el juego al malvado Sánchez"

Aboga por combatir la "ola reaccionaria" con "más políticas progresistas" y ensalza el "éxito económico y social" de España

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al PP y a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, por votar 'no' a favor de revalorizar las pensiones en el decreto ónmibus cuando su voto "era decisivo" y ahora anuncien que lo apoyarán "cuando su voto no es decisivo porque ya hay mayoría parlamentaria".

"La justificación es que lo hace 'para no hacerle el juego al malvado Sánchez'. Es decir, no le importan nada los pensionistas", ha asegurado este sábado, durante su intervención en la inauguración del 15º Congreso Nacional del PSPV-PSOE, en la que ha sido recibido con aplausos de la militancia socialista y donde ha acompañado a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El presidente del Gobierno ha defendido que la "mejor manera" de hacer frente a la "ola reaccionaria" es "con más políticas progresistas publicadas en el BOE" y ha apostado por más políticas feministas, reformas laborales y multilateralismo, entre otras.

Al respecto, ha reprochado la "soberbia" de la que ha tachado como "internacional ultraderechista" y ha aseverado que "en democracia un bot no es un voto, un tuit no es un voto; es una persona, un voto".

"En 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista como hicimos el pasado 23 de junio. Tendrán al hombre más rico del mundo con ellos, podrán poner en marcha los algoritmos trucados para expandir su desinformación, sus bulos y su fango, pero nosotros vamos a pedir la confianza de la gente con su voto para frenar a la ultraderecha y garantizar el progreso social de nuestra democracia", ha espetado.

"LADO CORRECTO DE LA HISTORIA"

"Nuestro modelo funciona, es un éxito y ser socialista hoy, más que nunca, en el año 2025, significa estar del lado correcto de la historia. Porque no se puede tener una vida saludable en un planeta enfermo, porque no se puede hablar de crecimiento si no se redistribuye ese crecimiento entre la clase media trabajadora, porque nuestra democracia se resiente cuando se asesina a las mujeres o a sus hijos y a sus hijas por la violencia machista o la violencia vicaria", ha aseverado, al tiempo que ha abogado por "hacer frente a viejos fantasmas con la palabra, con la razón y con la ciencia".

Así, ha recalcado a los militantes socialistas que las causas que les llevaron a militar están "más vivas que nunca" para "defender la democracia, la verdad frente a tanto bulo y desinformación, con la justicia social por bandera, para garantizar que la sostenibilidad del planeta, que la paz o que la construcción europea puedan salir fortalecidos de este embate que está planteando la ultraderecha", ha zanjado.

Sánchez ha pedido a las bases de su partido que elijan "a los mejores" para presentarse a las distintas elecciones, con el objetivo de ampliar las alcaldías y presidencias socialistas, ya que cree que así "los avances serán mucho más rápidos y llegaremos más lejos".

"Nosotros queremos ganar para poder; poder para gobernar; y gobernar para avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer", ha aseverado Sánchez, quien ha pedido a las bases del PSOE que elijan como candidatos "a los mejores, a los que puedan ganar las elecciones municipales y también a los que puedan hacer que tengamos más alcaldes y alcaldesas socialistas a partir de mayo de 2027, y a Diana Morant como presidenta de la Generalitat".

El secretario general del PSOE ha subrayado que, pese al "apego" a las siglas de su partido, hace esta petición "por algo más importante". "Si durante estos cinco años, con una pandemia, con guerras, con inflación y con la ola reaccionaria que, por desgracia, está tomando posiciones en gobiernos muy importantes, hemos logrado hacer toda esta transformación y avances en nuestro país, imaginad lo que podemos hacer durante los próximos cinco años", ha expresado.

"Si tenemos más alcaldes y alcaldesas socialistas, si tenemos más presidentes y presidentas autonómicos socialistas y un gobierno socialista al frente de España, los avances serán mucho más rápidos y llegaremos más lejos", ha subrayado Sánchez.

Asimismo, ha pedido tener y no perder la ambición y ser "competitivos" y salir "a ganar". "Que pongamos a los mejores, a los más representativos, porque hoy los necesitamos más que nunca", ha reiterado.

"ES POSIBLE CRECER Y REDISTRIBUIR"

"Somos un gobierno progresista que está demostrando con hechos, también con palabras, que el modelo socialdemócrata funciona, que es posible crecer y redistribuir, que es posible crecer y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que el feminismo, que el ecologismo, que el pacifismo, que el multilateralismo, que el europeísmo son las vías por las cuales se garantiza el progreso y la justicia social de nuestra sociedad", ha recalcado.

Como objetivos para 2030, Sánchez ha situado que España sea un país paritario a nivel laboral; con pleno empleo, ya que ha resaltado que la economía española "va viento en popa y a toda vela"; con al menos un 6% de vivienda protegida; que la industria represente el 20% del PIB y alcanzar el 81% de energía de fuentes renovables, que "significará dejar de pagar 80.000 millones de euros a países productores de gas y de petróleo".

El jefe del Ejecutivo central ha asegurado que "por supuesto que merecen la pena las políticas progresistas" que el Gobierno pone en marcha, y para las que, ha reiterado, necesitan "más alcaldes y alcaldesas, más presidentes socialistas, porque si no nos ponen palos en las ruedas".

En este contexto, ha enfatizado la importancia de tener "más administraciones alineadas con unos objetivos que no son tanto ideológicos como de sentido común" para, ha agregado, "mitigar y aprovechar como una gran oportunidad lo que pueda representar la emergencia climática en sus vertientes de competitividad".

"HASTA 2027 Y MÁS ALLÁ"

Sánchez ha puesto en valor el "éxito económico y social de España", que a su juicio se basa en "crecer y redistribuir la riqueza", con la reducción de temporalidad, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reducción de la brecha salarial o la revalorización de las pensiones, medidas que seguirán llevando a cabo "hasta 2027 y más allá".

A nivel de la Comunitat Valenciana, ha ensalzado el incremento de un 48 por ciento de las transferencias del estado a la autonomía valenciana, así como el aumento del ritmo de ejecución del Corredor Mediterráneo, que era "una de las reivindicaciones más lógicas y más legítimas" de la Comunitat, para una infraestructura "de cohesión territorial y de competitividad" para España. También ha reivindicado el apoyo del Gobierno a la gigafactoría en Sagunt y la "defensa" a la industria del automóvil.