El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda durante un acto de campaña del 29N en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, a 23 de noviembre de 2026 en Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo 29 de noviembre y considera que están poniendo en duda el voto exterior, el voto por correo y la limpieza del sistema.

"La movilización les pone de los nervios", ha indicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press en la que ha vuelto a criticar que ambas formaciones pusiesen en cuestión la llamada 'ley de nietos' e impulsasen la paralización del derecho al voto de algunos de los nacionalizados por esta norma.

"No tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre", ha expresado Sánchez, que considera que si ambas formaciones no suman mayoría dirán que se han hecho "trampas". "¿Van a empezar a poner en duda un sistema absolutamente garantista, limpio, reconocido internacionalmente?", ha lanzado.

Por tanto ha pedido una mayoría progresista amplia para que la derecha y la ultraderecha "no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado electoral". "Con lo que están diciendo podemos decir con claridad que el Partido Popular y Vox" si no suman mayoría suficiente "no van a aceptar el resultado electoral", ha insistido.

Sánchez sostiene que el PSOE siempre ha aceptado el resultado que emanado de las urnas pero el PP "no lo ha hecho" y ha puesto en cuestión "la legitimidad" del Ejecutivo actual.

LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT "CIERRA EL CÍRCULO"

Por otro lado, el líder socialista considera que con la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnsitía al expresidente catalán Carles Puigdemont "se cierra el círculo".

En la víspera, el Alto Tribunal, amnistió al dirigente independentista, que se encontraba procesado por un delito de malversación y dio por cerrada la causa del procès, abierta hace casi una década a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.