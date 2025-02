Sánchez encara el primer Pleno de control de 2025 en el Congreso, con preguntas sobre Trump y la cohesión del Gobierno

El PP y Vox vuelven a pedir cuentas a Montero, Bolaños y Torres sobre investigaciones judiciales que salpican al Gobierno

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente Pedro Sánchez afrontará esta semana su primera sesión de control del año en el Pleno del Congreso y en ella tendrá que hacer frente a preguntas sobre los planes de Donald Trump y la cohesión de su Gobierno de coalición.

Según el listado de preguntas registrado por los grupos parlamentarios para la que sesión del próximo miércoles, recogido por Europa Press, tanto el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, como el líder de Vox, Santiago Abascal, usarán la jornada para pedirle al jefe del Ejecutivo que explique la posición del Gobierno ante los primeros anuncios del presidente estadounidense, aunque desde trincheras bien distintas.

En concreto, el dirigente de ERC pedirá saber "cómo afronta la ola reaccionaria", centrándose en los planes sobre Gaza, que la formación independentista identifica con la "limpieza étnica". En cambio, Abascal, aliado de Donald Trump, preguntará a Sánchez "hasta cuándo va a seguir dinamitando las relaciones con los socios internacionales naturales de España para ponerse al lado de dictadores o terroristas", en alusión a Nicolás Maduro y la organización Hamás.

También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, va a preguntar por los planes de Trump, aunque en su caso su interlocutora será la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Qué decisiones políticas y económicas piensa tomar el gobierno ante la deriva fascista de la administración Trump?", es la pregunta registrada.

De su lado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, empleará su primer cara a cara del año con Sánchez para saber "qué opina del funcionamiento del Gobierno de España", una pregunta que llega tras el choque entre el PSOE y Sumar por la reducción de la jornada laboral, la declaración judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el pacto con los independentistas de Junts para salvar parte del decreto ómnibus.

¿IGUALDAD ANTE LA LEY?

Las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al entorno del presidente serán otro de los ejes de la próxima sesión de control. Al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se quieren dirigir tanto el portavoz del PP, Miguel Tellado, como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, el primero para saber si "cree en el principio de igualdad ante la ley" y la segunda para cuestionarle si "considera el gobierno, al igual que su fiscal general, que el Tribunal Supremo actúa con predeterminación, atenta contra derechos fundamentales y no busca la verdad".

Esta pregunta de Álvarez de Toledo llegará pocos días después de que el fiscal general, Álvaro García Ortíz, echase en cara al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado antes de arrancar su declaración como investigado por una presunta revelación de secretos, que no aceptara determinadas diligencias de defensa que propuso y le avanzase que por tanto no respondería a sus preguntas porque entendía que actuaba con "predeterminación" y con "una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad".

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha presentado otra pregunta para Bolaños, en su caso para preguntarle que "cuántas instituciones más van a politizar para que no se hable de su corrupción".

Por otro lado, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, intentará dirigirse a la vicepresidenta Montero para saber si "cree que los ciudadanos merecen una ministra como ella". El PP viene subrayando las palabras de la 'número dos' del PSOE acerca de que pone "la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, al que el 'conseguidor' de la trama del caso Koldo, Víctor de Aldama, acusa de recibir dinero a cambio de gestiones ante la Agencia Tributaria.

TORRES Y SU CONTINUIDAD EN EL MINISTERIO

Por último, el PP volverá a poner el foco en el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, también señalado por Aldama en su etapa de presidente de Canarias. "¿Aún sigue usted siendo ministro?", es la pregunta que el diputado Pedro Muñoz quiere formular la próxima semana.

Y es que el juez del Tribunal Supremo que lleva el llamado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha pedido al conseguidor Aldama que presente los contratos y pagos de los pisos en los que supuestamente el líder del PSOE canario se encontraba con "señoritas".