Sánchez ensalza su "profunda amistad" con Robles tras designarla 'número dos' en Madrid

1125523.1.260.149.20261015112928 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado el trabajo de la ministra de Defensa, Margarita Robles --tras nombrarla 'número dos' en la lista electoral al Congreso por Madrid-- asegurando que les une una "profunda amistad" después de que esta le haya acompañado en los "momentos difíciles" durante la última década.

Sánchez ha subrayado que Robles lleva a su lado más de 10 años, primero fue su portavoz parlamentaria cuando era líder de la oposición y después ha sido una "extraordinaria" titular de Defensa, ha indicado en declaraciones a los medios en Bruselas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo.

"Con lo cual, yo solamente tengo palabras, primero, de reconocimiento al trabajo que hace Margarita Robles y, en segundo lugar también de agradecimiento y de consideración personal", ha indicado Sánchez, asegurando que les une una "profunda amistad".

El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que Robles "siempre ha estado ahí en los momentos difíciles en todos los ámbitos, desde el punto de vista político institucional" y también "personal".

Sánchez designó a Robles su 'número dos' por Madrid, una lista que él mismo encabeza, y en la que también aparece el titular de Presidencia, Félix Bolaños, en tercer lugar y el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska en quinta posición.

Así ha dado las gracias por el "compromiso" a todos los integrantes de las listas electorales que concurrirán a las generales del 29N -- incluidos once ministros de su Gobierno en total-- y se ha mostrado satisfecho por el rumbo que está tomando la precampaña.

"Está yendo por donde nosotros queríamos que fuera", es decir por una campaña "propositiva, optimista y de esperanza" centrada en la "defensa del Estado del Bienestar" y considera que ya "está dando sus frutos".