Sánchez y Feijóo se reúnen en Moncloa para hablar de Ucrania y Defensa, en un clima de tensión

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes por la tarde en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz. Sin embargo, el jefe de la oposición ha verbalizado su intención de hablar del conjunto de la política de defensa y exterior, incluida Venezuela, y de la financiación autonómica.

Se trata de la primera reunión entre ambos después de 10 meses --la última fue el 13 de marzo de 2025 para hablar también sobre Ucrania-- y se produce en un clima preelectoral y de máxima tensión, dado que el 8 de febrero hay elecciones en Aragón y poco después en Castilla y León y en Andalucía.

El líder del PP ha admitido públicamente que tiene "muy pocas expectativas" de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno. "Mis expectativas están entre nulas y escasas", afirmó este miércoles en Telecinco, tras asegurar que Sánchez es "un especialista en cambiar de opinión" y en "mentir".

Fuentes de Moncloa ya aseguraron que Sánchez está "encantado" de recibir a Feijóo y explicarle "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo" e informarle de "la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno".

El PP espera que el presidente del Gobierno informe a Feijóo sobre la situación de Groenlandia y la posibilidad de que España pueda participar en una misión de vigilancia en la isla ártica, después de que la titular de Defensa haya abierto la puerta a que España pueda participar en una misión de vigilancia en la isla ártica.

FEIJÓO TAMBIÉN QUIERE TRATAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Este mismo domingo, Feijóo tiene fijada una reunión con sus 'barones' territoriales en Zaragoza para hacer un frente común contra la financiación autonómica que, según el PP, quiere "imponer" el Gobierno.

De hecho, el jefe de la oposición ha anticipado que llevará este asunto a Moncloa tras el rechazo que todas las CCAA escenificaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque quiere ser "altavoz de lo que es justo".

EL GOBIERNO ESPERA "ALTURA DE MIRAS"

Aunque el motivo oficial de la reunión es abordar un hipotético envío de militares a Ucrania, en Moncloa se muestran abiertos a abordar con Feijóo distintos temas de actualidad. "No nos vamos a pelear por los temas", resumían esta semana fuentes gubernamentales ante el ánimo del PP de incluir más asuntos en la conversación.

Sánchez va dispuesto a informar y también a escuchar, aunque no está claro que vaya a pedir apoyo parlamentario para enviar militares al extranjero. En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz dijo que el presidente simplemente "compartirá" con los grupos parlamentarios la decisión que se tome.

En el Gobierno esperan además que Feijóo se presente con una actitud constructiva y con "altura de miras" debido a la magnitud de los asuntos que están sobre la mesa.

DESPUÉS HABRÁ REUNIONES CON MÁS GRUPOS

El encuentro de Sánchez con Feijóo del 19 de enero abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios --excepto Vox que ha sido excluido y Junts, que ha renunciado--, con la que el Gobierno pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se consiga un acuerdo de paz con Rusia.

La pasada semana Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas cuando acabe la guerra.

Sin embargo, el líder del PP ya avisó que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advertido.

Así, el PP ha avisado que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, pretende con el envío de tropas, y pide someter "a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según fuentes del partido.

EL PP PIDE DESGLOSE DE CUÁNTO SE VA A GASTAR Y PARA QUÉ CONCEPTOS

En concreto, el PP pide que informe de "compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas)".

Además, quiere tener información de "las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en los aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con los socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela", según fuentes 'populares'.

Ante las críticas de Vox a Feijóo por acudir a Moncloa, el propio Feijóo afirmó hace unos días que no va a Moncloa "para blanquear o para rescatar" a Pedro Sánchez sino que asiste porque "respeta las instituciones" del Estado y una de ellas es la Presidencia del Gobierno. "Cuando el presidente del Gobierno te llama, tu obligación es ir", aseveró.