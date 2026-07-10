Sánchez habla con Moreno y dice que están desplegados todos los medios para extinguir el incendio en Los Gallardos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios antes de trasladarse al lugar del accidente. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España).- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) que ya ha causado 11 fallecidos y ha asegurado que "todos los medios materiales y humanos del Gobierno" ya están desplegados para lograr extinguirlo y atender a las personas afectadas.

"Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia", ha indicado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Sánchez ha reiterado el pésame a las familias de los fallecidos y ha expresado su solidaridad con todos los vecinos de la zona. Además de los muertos, el incendio forestal ha dejado ocho heridos y al menos 19 personas sin localizar. Además ha pedido seguir las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia. "Mucha precaución" ha alertado.

El presidente andaluz se desplazó este viernes a la zona del incendio y aseguró que en estos momentos los esfuerzos de los efectivos desplegados están centrados en evitar que haya más víctimas e intentar localizar a los que permanecen desaparecidos. Así, ha calificado lo sucedido como "una desgracia y un horror".

400 EFECTIVOS, VEHÍCULOS, AVIONES Y HELICÓPTEROS

El Gobierno central ha desplegado más de 400 efectivos, 124 vehículos, aviones anfibios, helicópteros y drones para ayudar en las labores de extinción del incendió que se propagó con mucha velocidad y se localiza en una zona forestal escarpada con muchas viviendas.

Según indican fuentes de Moncloa, del total de medios, la Guardia Civil ha aportado 160 efectivos, 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos y 70 vehículos, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sumado cuatro aviones anfibios y un helicóptero. También hay 34 efectivos y dos vehículos de Protección Civil.